A héten több mint 500 gyorshajtót büntettek meg megyénkben

Hét eleje óta 561 sofőrt bírságoltak meg a kárpátaljai járőrök a megengedett sebességhatár túllépése miatt – tudatta a Kárpátaljai Járőrszolgálat a Facebook-oldalán augusztus 22-én.

A megengedett sebességhatár 20 km/órás túllépése 340 hrivnya pénzbírsággal jár. Amennyiben valaki 50 km/órával lépi túl a megengedett sebességhatárt, 1 700 hrivnyás büntetésre számíthat.

A jelenlegi közúti szabályoknak megfelelően lakott területeken maximum 50, lakó- és gyalogos övezetben 20, lakott területeken kívül 90, autóutakon 110, míg autópályákon 130 km/órás sebességgel közlekedhetünk.

A rendfenntartók ismételten arra kéri a sofőröket, hogy szigorúan tartsák be a sebességkorlátozásokat és a biztonságos követési távolságot az utakon.

Kárpátalja.ma