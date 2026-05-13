Bileckij: Nincsenek sérültjei a Kárpátalját ért dróntámadásnak

Az eddigi legintenzívebb orosz légitámadás sújtotta május 13-án Kárpátalját a teljes körű háború kirobbanása óta. Miroszlav Bileckij kormányzó jelentése szerint több járásban is a létfontosságú infrastruktúrát támadta az ellenség.

A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője arról tudósított, hogy régiónk légterébe 11 Sahed és Gerany típusú kamikazedrón hatolt. A légvédelmi egységek többségüket hatástalanították, néhány azonban célba ért. Mint fogalmazott, a robbanások következményei nem drasztikusak, a létfontosságú rendszerek működése zavartalan.

Minden helyszínen dolgoznak a katasztrófaelhárítók.

A kormányzó köszönetét fejezte ki a légvédelmi erőknek, a Nemzeti Gárdának, a rendőrség és a mentők dolgozóinak gyors és professzionális fellépésükért. Mint megjegyezte, a legfontosabb, hogy a légitámadás nem követelt emberéletet.

Miroszlav Bileckij jelezte, hogy kezdeményezi a megye területén található óvóhelyek sürgős ellenőrzését, állapotuk és hozzáférhetőségük felmérését.

Bejegyzésében kérte a lakosságot, hogy a légiriadót senki ne hagyja figyelmen kívül.

