A kárpátaljai határátkelők bővítéséről

Fontos döntés született az Ukrajna és az Európai Unió tagállamai közötti határátkelők bővítéséről – közölte Viktor Mikita, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője október 20-án.

A tervek szerint még az idei év végéig megnyílik a gyalogos- és kerékpáros-forgalom számára a Ungvár–Felsőnémeti határátkelő az ukrán–szlovák határon. Emellett bővítik a Kisberezna–Ugar átkelő teherforgalmi kapacitását: az új rendszer bevezetésével akár 5 tonna össztömegű járművek is áthaladhatnak majd.

Mikita tájékoztatása szerint a határátkelőhelyeken már zajlik az infrastruktúra fejlesztése, új személyzet felkészítése, valamint digitális rendszerek bevezetése a személy- és áruforgalom gyorsabb és biztonságosabb ellenőrzésére.

A kezdeményezés által tehermentesítik a többi határátkelőt, és csökkentik a várakozási időt a tehergépjárművek számára, különösen azok esetében, amelyek helyi, külföldi tőkével működő vállalatoknak szállítanak alapanyagot.

A fejlesztések révén biztosítható a termelési folyamatok folytonossága, a költségvetési bevételek stabilitása, valamint Kárpátalja és Ukrajna befektetési vonzerejének növelése. Az újítások hozzájárulnak a határon átnyúló gazdasági és társadalmi kapcsolatok erősítéséhez.

Ezek a döntések az Ukrajna és Szlovákia között nemrég aláírt kormányközi megállapodás alapján születtek, amelyet Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök és Robert Fico, a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke tárgyaltak meg legutóbbi találkozójukon.

Viktor Mikita hangsúlyozta, hogy a határátkelők bővítése mögött összehangolt munka áll regionális és országos szinten, valamint kiemelte a szlovák partnerek támogató szerepét.

Nyitókép: Ruszlana Hosztjuk/Szuszpilyne Uzshorod

Kárpátalja.ma