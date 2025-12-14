A katonák fizetésemeléséért tüntettek Lembergben

Tüntetést tartottak december 13-án Lembergben. A résztvevők a katonai fizetések emelését követelték – adta hírül a Szuszpilne.

A hírportál szerint körülbelül három tucat tüntető gyűlt össze „Tisztességes fizetés, tisztességes védelem”, „A katonaság többet érdemel” stb. feliratú plakátokkal.

Az aktivisták a 2026-os ukrán állami költségvetésről szóló törvény módosítását követelték.

A tüntetést a Legfelsőbb Tanács nemrégiben elfogadott, a jövő évi állami költségvetésről szóló határozata váltotta ki. Ebben ugyanis nem prioritás a katonák fizetésének emelése. Ezek a fizetések 20 –30 ezer hrivnya között mozognak, ami teljesen elfogadhatatlan – nyilatkozta a tüntetés társszervezője, Darija Kohutják.

A tiltakozáshoz a katonák hozzátartozói is csatlakoztak.

Az egyik résztvevő, Olekszandra Pirih fia katonaként szolgál. Az édesanya úgy véli, ha fegyverekre és hadviselési rendszerekre jut pénz, akkor jusson a katonákra is.

„Kapnak három pár zoknit, és bemennek a lövészárokba. Három pár zokni télire! El tudják képzelni? Egy egyenruha két egész évre! És ez az egyenruha pár nap alatt elkopik” – mondta az édesanya.

A tüntetés résztvevői aláírásokat is gyűjtöttek követeléseik érvényesítéséért, hogy azokat később átadják a népi képviselőknek.

