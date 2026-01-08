A leállások ütemezése szigorodhat a hideg miatt

Az ukrán energiaszolgáltatás helyzete január elején továbbra is feszült marad.

A meteorológusok előrejelzése szerint a hét végéhez közeledve jelentős lehűlés és erős fagyok várhatók az ország területén. Emiatt az energiaszolgáltatóknak új korlátozásokhoz kell folyamodniuk.

Vitalij Zajcsenko, a NAEK „Ukrenergo” igazgatóságának elnöke figyelmeztetett: ha a hőmérséklet -20 Celsius-fok alá esik, az áramkimaradások ütemezése Ukrajnában tovább szigorodhat.

„Az energiarendszer kiegyensúlyozott és hibamentes működésének biztosítása érdekében kénytelenek leszünk a korlátozó intézkedéseket valamelyest szigorítani. Körülbelül egy újabb sorral bővülhetnek az óránkénti kikapcsolások ütemezései” – nyilatkozta Zajcsenko.

Hozzátette, hogy jelenleg csupán a meteorológiai tényezők előrejelzett hatásáról van szó.

Zajcsenko elmondta: a hőmérséklet csökkenése mindig megnöveli az áramfogyasztást, ami teljesen természetes. „Az igazi problémát most nem a hideg, hanem az orosz támadások jelentik” – hangsúlyozta.

Az „Ukrenergo” vezetője kiemelte, hogy az időjárási körülmények előre jelezhetők, és a jelenlegi nehéz helyzet ellenére az energiarendszer felkészült a súlyos hidegre.

