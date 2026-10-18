A mentősök élesztettek újra egy férfit Ungváron
Sikeres újraélesztést hajtottak végre a mentősök Ungváron, miután egy 40 év körüli férfit eszméletlen állapotban találtak egy buszmegálló közelében.
A mentőszolgálatot a rendőrség munkatársai értesítették. A helyszínre érkező egészségügyi szakemberek nem tudták megállapítani, mennyi ideje feküdt eszméletlenül a férfi.
A vizsgálat során a beteg sem a hangokra, sem a fájdalomingerekre nem reagált. Légzése ritka és szabálytalan volt, a végtagi artériákon pedig nem lehetett pulzust tapintani.
Amikor a férfit a mentőautóba emelték, leállt a légzése, a monitor pedig a szív elektromos aktivitásának hiányát mutatta.
A mentőegység azonnal megkezdte az újraélesztést. A gyors beavatkozásnak köszönhetően már a negyedik percben sikerült helyreállítani a férfi szívritmusát.
A szükséges ellátást követően a beteget rendőri kísérettel az Ungvári Központi Városi Klinikai Kórházba szállították.
A mentőszolgálat hangsúlyozta, hogy ilyen esetekben minden perc számít. Arra kérik a lakosságot, hogy ha valaki elveszíti az eszméletét, és nem lélegzik megfelelően, azonnal hívják a 103-as segélyhívó számot, és a diszpécser utasításait követve kezdjék meg az újraélesztést.
A gyors segítségnyújtás életet menthet.