A mentősök élesztettek újra egy férfit Ungváron

Sikeres újraélesztést hajtottak végre a mentősök Ungváron, miután egy 40 év körüli férfit eszméletlen állapotban találtak egy buszmegálló közelében.

A mentőszolgálatot a rendőrség munkatársai értesítették. A helyszínre érkező egészségügyi szakemberek nem tudták megállapítani, mennyi ideje feküdt eszméletlenül a férfi.

A vizsgálat során a beteg sem a hangokra, sem a fájdalomingerekre nem reagált. Légzése ritka és szabálytalan volt, a végtagi artériákon pedig nem lehetett pulzust tapintani.

Amikor a férfit a mentőautóba emelték, leállt a légzése, a monitor pedig a szív elektromos aktivitásának hiányát mutatta.

A mentőegység azonnal megkezdte az újraélesztést. A gyors beavatkozásnak köszönhetően már a negyedik percben sikerült helyreállítani a férfi szívritmusát.

A szükséges ellátást követően a beteget rendőri kísérettel az Ungvári Központi Városi Klinikai Kórházba szállították.

A mentőszolgálat hangsúlyozta, hogy ilyen esetekben minden perc számít. Arra kérik a lakosságot, hogy ha valaki elveszíti az eszméletét, és nem lélegzik megfelelően, azonnal hívják a 103-as segélyhívó számot, és a diszpécser utasításait követve kezdjék meg az újraélesztést.

A gyors segítségnyújtás életet menthet.

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