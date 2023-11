A Nestlé is felkerült az ukrajnai háború nemzetközi szponzorainak listájára

Az ukrán Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség (NAZK) felvette a svájci Nestlé vállalatot a háború nemzetközi támogatóinak listájára – írja az ukrinform.ua november 2-án.

A svájci Nestlé a világ egyik legnagyobb élelmiszergyártója, 187 országban folytat üzleti tevékenységet. Az orosz agresszió ellenére a Nestlé továbbra is dolgozik az Orosz Föderációban, árukat szállít az országnak, sőt bővíti az orosz termelési bázisát – jegyezte meg az ügynökség.

A Nestlé instant kávét, ásványvizet, csokoládét, fagylaltot, tejtermékeket, bébiételeket, állateledeleket és egyéb termékeket gyárt. A cég termékcsaládja világszerte több mint 2 000 márkát foglal magába, pl. KitKat, Nescafé, Nestea stb. 2022 elején a svájci vállalat hét oroszországi gyárral rendelkezett.

Annak ellenére, hogy az orosz piac nyeresége a Nestlé összes tevékenységének alig több mint 2 százaléka, a cég továbbra sem lépett ki onnan. A vállalat ezt azzal magyarázza, hogy több mint 7 ezer alkalmazottja van Oroszországban – írja a NAZK.

Az Ukrajnába irányuló teljeskörű orosz invázió kezdete után a cég bejelentette ugyan, hogy felfüggeszti az oroszországi exportot és importot az alapvető áruk kivételével, az orosz üzletek polcai azonban továbbra is tele vannak termékeikkel. Továbbra is elérhetőek a Bystrow reggelizőpelyhek, a Maggi leveskockák, a Purina takarmány és a Nespresso kávé is.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Nestle Headquarters Building