A PET Kupa és a Diageo Zrt. támogatásával Kárpátalján már több mint 2500 tonna hulladék jutott vissza a gazdaságba

A PET Kupa és a Diageo Zrt. támogatásával valósult meg a CALL-Action projekt, amely 2022 februárja óta építi Kárpátalján a szelektív hulladékgyűjtés rendszerét. Ennek köszönhetően mostanra már több mint 2500 tonna potenciális folyami hulladékot térítettek el a természetből és juttattak vissza a körforgásos gazdaságba – közölte a PET Kupa Egyesület a honlapján.

Az egyesület által az MTI-nek szerdán eljutatott közleményben rámutattak, a CALL-Action projekt célja, hogy a kárpátaljai hulladékgazdálkodás fejlesztésén, valamint szemléletformáló iskolai programokon és folyótisztító akciókon keresztül valódi hatást, mérhető eredményeket érjen el.

A program így egyszerre szól környezeti beavatkozásról, infrastruktúra-fejlesztésről és közösségépítésről.

Kiemelték, nagy eredménynek számít a 2500 tonnányi hulladék, amit eddig sikerült eltéríteni a folyótól, hiszen ezzel megóvták a helyi vízi ökoszisztémát és megakadályozták, hogy ez a hulladék Magyarországra érkezzen.

A közlemény szerint az eredmények a PET Kupa szakembereit is meglepték, ugyanis a projekt első, kétéves fázisában 690 tonna hulladék körforgásban tartását vállalták helyi partnerek bevonásával, azonban már akkor több mint a dupláját gyűjtötték be.

Mindez egyebek mellett annak köszönhető, hogy Kárpátalján három hulladékszállító teherautó állt szolgálatba.

A PET Kupa közösségi támogatói, civil adományozók segítették az első jármű beszerzését, míg a másik kettő teherautó már a Diageo segítségével érkezett meg Beregszászra, illetve Ungvárra.



Nyitókép: Ruslan Shvarts ungvári telephelyén gyűjti a hulladékot és aktív szerepet vállal szemléletformáló akciók során is

