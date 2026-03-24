Újabb nagyszabású támadás érte március 24-én hajnalban Ukrajnát.

Az a támadások következtében újabb megyék maradtak áram nélkül.

„Éjszaka az ellenség újabb nagyszabású rakéta- és dróntámadást hajtott végre az ukrán energiarendszer létesítményei ellen. Ennek eredményeként, valamint az ellenséges tüzérségi csapások miatt a frontvonal mentén ma reggel újabb áramkimaradások vannak az odesszai, herszoni, zaporizzsjai, harkivi, poltavai és szumi régiókban. Ahol a biztonsági körülmények jelenleg megengedik, már folyamatban vannak a sürgősségi helyreállítási munkálatok” – áll a tájékoztatásban.