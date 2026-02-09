A Técsői járásban regisztrálták a legtöbb szándékos emberölést 2025-ben

2025-ben a legtöbb szándékos emberöléssel kapcsolatos büntetőeljárást a Técsői járás területén indították meg – derül ki a Kárpátaljai Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatásából.

A Técsői Járási Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen négy ilyen bűncselekményt regisztráltak, ami a megyei statisztika szerint a legmagasabb szám.

A Nagyszőlősi Rendőrkapitányság alárendeltségébe tartozó rendőrőrsökön három szándékos emberölés vagy emberölési kísérlet történt.

A Munkácsi és az Ungvári Járási Rendőrkapitányság területén két-két esetet jegyeztek fel, ugyanígy két bűncselekményt regisztráltak a Szolyvai Körzeti Rendőrkapitányságon, a Beregszászi Rendőrkapitányságon, valamint a Munkácsi Járási Rendőrkapitányság 1. számú rendőrőrsén.

Egy-egy eset történt az Ökörmezői, Rahói, Huszti Rendőrkapitányságokon, valamint az Ungvári Járási Rendőrkapitányság 1. számú rendőrőrsének területén.

Összesítve 2025-ben Kárpátalja területén:

21 szándékos emberöléssel kapcsolatos büntetőeljárást indítottak,

21 személy ellen emeltek vádat,

16 ügyet már továbbítottak a bíróságra.

A hatóságok emlékeztetnek arra is, hogy Kárpátalján a szándékos emberölések többsége családi vagy háztartási konfliktusokra vezethető vissza. A leggyakoribb kiváltó ok továbbra is a féltékenység, valamint a családon belüli veszekedések.

Kárpátalja.ma