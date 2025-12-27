A toborzóközpontban halt meg egy férfi Odessza megyében

Életét vesztette egy férfi az Odessza megyei területi toborzási és szociális támogatási központban (TCK) december 25-én – közölte a toborzóközpont a Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint a férfit adategyeztetés céljából szállították a központba karácsony első napján. A férfi azonban hirtelen rosszul lett és elvesztette az eszméletét. A toborzótisztek azonnal megkezdték az elsősegélynyújtást, és mentőt is hívtak. A helyszínre kiérkező mentősök azonban már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Az orvosszakértői vizsgálat előzetes adatai szerint a halál oka akut szívelégtelenség volt.

A rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: prm.ua

