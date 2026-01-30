Halálos közlekedési baleset az Ábránkai-hágónál

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt január 30-án délelőtt az Ábránkai-hágónál. A rendőrség tájékoztatása szerint bejelentés érkezett a 102 segélyhívó vonalra egy balesetről, amelyben két tehergépkocsi és egy személyautó volt érintett.

Előzetes információk szerint a baleset következtében két személy életét vesztette. A személyautó egyik kiskorú utasát kórházba szállították, állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket.

A helyszínen a rendőrőrség nyomozó- és operatív csoportja dolgozik.

Kárpátalja.ma