Áfonyaszedés közben rosszul lett, majd életét vesztette egy férfi Tarackrasznán

Tragédiával végződött egy hegyi mentés a Técsői járásban található Tarackraszna község közelében. Egy 53 éves férfi rosszul lett áfonyaszedés közben, ezért riasztották a mentőket – tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat a közösségi oldalán.

A nehezen megközelíthető terep miatt a mentőautó nem tudott eljutni a beteghez. A férfit teherautóval szállították lefelé a hegyről, miközben a mentőegység tagjai mintegy két kilométert tettek meg gyalog, a szükséges felszerelést magukkal cipelve.

A hozzátartozók elmondása szerint a férfi már egy hete fájdalmat érzett a gyomorszáj tájékán. Mire a mentők elérték, a szívműködése leállt. Az egészségügyi dolgozók azonnal megkezdték az újraélesztést, amely a protokollnak megfelelően több mint 30 percig tartott, azonban nem jártak sikerrel. A férfi halálát a helyszínen állapították meg.

Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A mentőszolgálat felhívta a figyelmet arra, hogy a mellkasi vagy felső hasi fájdalom, a légszomj, a hideg verejtékezés, a hányinger és a hirtelen jelentkező gyengeség súlyos szív- és érrendszeri probléma jele lehet. Ilyen tünetek esetén haladéktalanul mentőt kell hívni.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →