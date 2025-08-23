Afrikai sertéspestis jelent meg a Beregszászi járásban

A Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás tájékoztatása szerint afrikai sertéspestises eseteket regisztráltak a vaddisznóállományban, a román határ közelében, a Túr folyónál.

A járási közigazgatás első helyettes vezetője, Dánics Éva elnökletével soron kívüli ülést tartott az Állami Járványvédelmi Bizottság (DNPK). Az ülésen az alábbi intézkedésekről született döntés:

védőövezetet jelölnek ki 3 km-es sugarú körzetben, valamint megfigyelési övezetet 10 km-es körzetben, amely Fertősalmás, Nagypalád, Nevetlenfalu, Batár és Akli településeket is magában foglalja;

jelölnek ki 3 km-es sugarú körzetben, valamint 10 km-es körzetben, amely Fertősalmás, Nagypalád, Nevetlenfalu, Batár és Akli településeket is magában foglalja; elvégzik a sertés- és vaddisznóállomány összeírását ;

; megszervezik a fertőzött állatok kilövését ;

; a vadászterületek használóit kötelezik az elhullások, illetve a betegség gyanújának azonnali bejelentésére.

Az afrikai sertéspestis egy rendkívül fertőző vírusos megbetegedés, amely a házi sertéseket és a vaddisznókat egyaránt érintheti. A kór magas lázzal, bőr alatti vérzésekkel és sárgasággal jár. Azok az állatok, amelyek átvészelik a fertőzést, életük végéig vírushordozók maradnak. Fontos kiemelni, hogy a betegség az emberre nem veszélyes.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció