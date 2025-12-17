Alkoholért támadtak egy 86 éves nőre a Huszti járásban

Súlyos bűncselekmény történt december 16-án este a huszti járási Iza községben. A rendőrséghez egy helyi lakos fordult segítségért, miután ismeretlen férfiak megtámadták és bántalmazták 86 éves nagymamáját.

A bejelentést követően a Huszti Járási Rendőrkapitányság nyomozó- és operatív csoportja azonnal a helyszínre érkezett. A rendőrök megállapították, hogy az idős nőt két férfi verte meg egy fadarabbal, elsősorban a fejét ütlegelve. A támadást követően az elkövetők a sértett pincéjéből több üveg bort loptak el, majd elmenekültek a helyszínről.

A sértett és a szemtanúk leírása alapján a rendőrség rövid időn belül azonosította a gyanúsítottakat: két helyi lakost, egy 27 és egy 28 éves férfit. Kiderült, hogy mindketten korábban már büntetett előéletűek, és vagyon elleni bűncselekmények miatt töltöttek már szabadságvesztést.

A rendőrök elfogták és őrizetbe vették a feltételezett elkövetőket, akiket jelenleg az ideiglenes fogdában tartanak.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van.

