Állásajánlat a Beregszászi kistérségben

A , amelyben főszakember és közterület-felügyelő munkakörbe keres új munkatársat a Városgazdálkodási és Területfejlesztési Osztály csapatába.

A meghirdetett pozíció olyan jelentkezők számára kínál lehetőséget, akik fontosnak tartják a tiszta, rendezett környezetet, és szívesen dolgoznának a város fejlődését szolgáló területen. A leendő munkatárs feladatai közé tartozik a kistérségi területek állapotának ellenőrzése, a közterületek rendbetételével és parkosításával kapcsolatos munkálatok összehangolása, valamint az együttműködés a közszolgáltatókkal. Emellett aktív kapcsolattartásra is szükség lesz a lakosokkal és vállalkozókkal a tereprendezési szabályok betartása érdekében, továbbá részvételre a különböző városi projektek megvalósításában.

A pályázók számára elvárás a felsőfokú végzettség, a kiváló kommunikációs készség, a felelősségteljes és szervezett munkavégzés, valamint az aktív, eredményorientált szemlélet.

A munkáltató hivatalos foglalkoztatást, havi 18 ezer hrivnyától induló fizetést és szakmai fejlődési lehetőséget kínál.

Személyes tájékoztatásért az érdeklődők Olekszandr Kiszilhez, a Városgazdálkodási és Tereprendezési Osztály vezetőjéhez fordulhatnak a Bohdan Hmeljnickij utca 7. szám alatt. További információ kérhető a 0312 40 00 23-as telefonszámon (Városgazdálkodási és Területfejlesztési Osztály), illetve a 0312 40 00 39-es számon (Munkaügyi Osztály).

Kárpátalja.ma