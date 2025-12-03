Álláslehetőséget hirdet a Beregszászi Városi Tanács tereprendezési munkakörre

A Beregszászi Városi Tanács városgazdálkodási és területrendezési osztálya tereprendezési munkakörbe vár jelentkezőket – derül ki az önkormányzat hivatalos közleményéből.

A munkakör hivatalos foglalkoztatást és havi 15 000 hrivnyától induló stabil fizetést kínál, valamint barátságos munkahelyi környezetet. A feladatok közé tartozik az utcák, járdák, parkok és ház körüli területek tisztítása, a zöldterületek gondozása, a hulladék elszállítása, valamint kisebb javítási és karbantartási munkák elvégzése.

A jelentkezőkkel szembeni elvárások között szerepel a felelősségtudat, az alapvető kerti szerszámhasználati ismeretek és az orvosi igazolás.

A jelentkezés személyesen nyújtható be Olekszandr Kiszilnél, a városgazdálkodási és területrendezési osztály vezetőjénél a B. Hmelnyickij utca 7. szám alatt. További információ a 0500722161 telefonszámon kérhető.

Kárpátalja.ma