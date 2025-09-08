Állatkínzás gyanúja miatt indult nyomozás Ungváron

Az ungvári járási rendőrkapitányság munkatársai vizsgálatot indítottak, miután a közösségi médiában bejegyzések jelentek meg egy vemhes macska tetemének megtalálásáról a Drugeth utcai csatornában.

Szemtanúk szerint a környéken nem először bukkantak elpusztult állatokra. Körülbelül egy hónappal ezelőtt ugyanitt kölyökkutyák tetemeit találták meg a lakosok.

A rendőrség közlése szerint jelenleg folyamatban van a bizonyítékok gyűjtése, tanúk meghallgatása és az információk előzetes ellenőrzése.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az ügyről vagy hasonló esetekről, hívja a 102-es segélyhívót, vagy forduljon közvetlenül az ungvári járási rendőrkapitánysághoz.

Forrás: kárpátaljai rendőrség

Kárpátalja.ma