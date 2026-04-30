Amerika százmillió dollárt ajánlott fel a csernobili atomreaktor szarkofágjának megerősítéséhez

Az Egyesült Államok 100 millió dollárt ajánlott fel a csernobili atomerőmű 1986-ban megrongálódott reaktora köré vont biztonsági építmény nukleárisszivárgás-mentességének fenntartásához – közölte az amerikai külügyminisztérium szerdán.

A közlemény hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államok szándéka szerint külföldi segítségnyújtásra szolgáló alapból juttatja el a támogatást a G7-országokkal összehangolt módon a nukleáris biztonság fenntartása érdekében a csernobili reaktor körüli úgynevezett új biztonsági zárószerkezet (New Safe Confinement – NSC) szivárgásbiztosságának megerősítése érdekében.

„A nukleáris biztonság terén és a nukleáris fegyverek elterjedése elleni küzdelemben betöltött folytatódó vezető szerepével összehangban az Egyesült Államok, a Kongresszus bevonásával, proaktív módon 20 százalékos, illetve 100 millió dolláros hozzájárulást ajánl fel a G7-csoportnak az NSC 500 millió dollárra becsült rehabilitációjához annak érdekében, hogy továbbra is biztosított legyen a csernobili reaktorok és a sugárzó anyag biztonsága”

– olvasható a közleményben.

A közlemény rámutat arra, hogy a csernobili katasztrófát követően a reaktor körül épült szarkofág élettartamát 100 évre tervezték, az építményt ugyanakkor tavaly orosz dróntalálat érte.

Forrás: MTI