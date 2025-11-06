Amit a régi típusú személyi igazolványokról tudni érdemes

Ukrajnában minden állampolgárnak kötelessége új fényképet beragasztani a régi típusú, könyv formátumú személyi igazolványba, amikor betölti a 25. vagy a 45. életévét. A fénykép cseréjére egy hónapon belül sort kell keríteni – ellenkező esetben a dokumentum érvénytelenné válik, és akár bírság is kiszabható.

Bár a régi típusú személyigazolványoknak nincs hivatalosan meghatározott lejárati idejük, az okmány érvénytelenné válik, ha:

megváltozik benne a személyes adat (például házasságkötés vagy névváltoztatás miatt);

hibát találnak a korábban beírt adatokban;

az igazolvány megsérül;

az állampolgár nem kéri a fénykép cseréjét 25 vagy 45 éves korában, legkésőbb egy hónapon belül.

Ilyen esetekben a régi személyigazolványt ID-kártyára kell cserélni.

A Migrációs Szolgálat hangsúlyozza: az állampolgárok önkéntesen is kérhetik a régi papíralapú igazolvány lecserélését biometrikus ID-kártyára, még akkor is, ha a dokumentum egyébként érvényes.

Az ukrán közigazgatási szabálysértési törvénykönyv 197. cikke szerint:

az érvénytelen személyi igazolvány használata figyelmeztetéssel járhat,

ismételt szabálysértés esetén pedig 17–51 hrivnya közötti pénzbírság szabható ki.

Az érvénytelen igazolvány nem használható hivatalos ügyintézésre: nem lehet vele házasságot kötni, banki számlát nyitni, hitelt felvenni, örökséget intézni vagy közjegyzői dokumentumot aláírni.

A külképviseleteken és az Állami Migrációs Szolgálat külföldi kirendeltségein ismét teljes körűen működik a személyi igazolvány, és útlevél kiadásának rendszere, így biometrikus igazolványok igénylése is lehetséges külföldön.

