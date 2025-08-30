Meggyilkolták Andrij Parubijt, a parlament korábbi elnökét

Lelőtték Lembergben Andrij Parubijt. A merénylet szombat dél körül történt. Az ukrán parlament korábbi elnöke a helyszínen életét vesztette – számolt be az RBK-Ukrajina Volodimir Zelenszkij elnök, az ukrán rendőrség és a bűnüldöző szervek közlései alapján.

Makszim Kozickij, a Lembergi Megyei Katonai Adminisztráció vezetője szerint az elkövetőt már keresik a megyében, és minden illetékes szolgálat bekapcsolódott a műveletbe.

Volodimir Zelenszkij elnök közölte: meghallgatta Ihor Klimenko belügyminiszter és Ruszlan Kravcsenko főügyész első jelentéseit a gyilkosságról. Az államfő hozzátette, hogy minden szükséges eszközt bevontak a vizsgálatba és a tettes felkutatására.

Lemberg polgármestere, Andrij Szadovij a sajtóhoz fordulva arra kérte az újságírókat, hogy egyelőre ne kérjenek további információt. Hangsúlyozta: most a rendfenntartó szervek feladata, hogy felderítsék a gyilkosság körülményeit. „Ez biztonsági kérdés egy háborúzó országban, ahol – mint láthatjuk – nincsenek teljesen biztonságos helyek” – fogalmazott.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Andrij Parubij Facebook-oldaláról