Antibiotikum miatt került életveszélyes állapotba egy nő Kárpátalján

Súlyos allergiás reakció miatt szorult sürgősségi ellátásra egy 67 éves nő a Técsői járásban, miután torokfájására antibiotikumot vett be – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán október 31-én.

A beszámoló szerint a gyógyszer bevételét követően az asszony arca megduzzadt, légszomj és légúti duzzanat jelentkezett nála. Állapota gyorsan romlott, egyre nehezebben kapott levegőt.

A nőnél anafilaxiás sokk alakult ki, amely az allergiás reakciók egyik legsúlyosabb, közvetlen életveszélyt jelentő formája.

A helyszínre érkező mentősök azonnal megkezdték a szükséges sürgősségi ellátást, majd a beteget a Técsői Kórházba szállították további kezelésre és megfigyelésre.

A szakemberek figyelmeztetnek, hogy súlyos allergiás reakció akkor is kialakulhat, ha valaki korábban már szedte ugyanazt vagy egy hasonló gyógyszert, és nem tapasztalt mellékhatásokat.

Az anafilaxia tünetei közé tartozhat az arc, az ajkak vagy a nyelv hirtelen duzzanata, a nehézlégzés, a torokszorítás, az erős gyengeség, a szédülés és az eszméletvesztés. Bőrkiütések is jelentkezhetnek, de nem minden esetben.

Ilyen tünetek észlelésekor azonnal mentőt kell hívni a 103-as vagy a 112-es segélyhívó számon. Ha a betegnél van számára felírt adrenalin-autoinjektor, azt az előírásoknak megfelelően haladéktalanul alkalmazni kell.

Az egészségügyi szakemberek hangsúlyozzák, hogy antibiotikumot kizárólag orvosi előírásra szabad szedni, mivel a torokfájás nem minden esetben igényel antibakteriális kezelést.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →