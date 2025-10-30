Áramkorlátozások minden ukrán megyében
Az Ukrenerho közleménye szerint az ország energetikai infrastruktúráját ért újabb tömeges rakéta- és dróntámadások következtében minden ukrajnai régióban áramfogyasztási korlátozásokat vezettek be október 30-án.
Kijevi idő szerint 08:00 és 19:00 óra között az áramellátás 1–2 ütemben történő korlátozására kell számítani.
Ugyanezen időszakban az ipari fogyasztók számára teljesítménykorlátozást vezettek be.
A fogyasztók a lakóhelyük szerinti áramszolgáltató (oblenerho) hivatalos oldalán tekinthetik meg a helyi áramszüneti ütemtervet.
A Zakarpattyaoblenerho egyelőre nem tett közzé ütemtervet.
Az Ukrenerho figyelmeztet, hogy az energiaellátási helyzet változhat, ezért arra kérik a lakosságot, hogy figyeljék a szolgáltatók frissített közleményeit.