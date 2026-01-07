Áramszünet Lembergben: kritikus infrastruktúrák maradtak áram nélkül

Január 7-én hajnalban Lembergben részleges áramszünet lépett életbe, amely érintette a kórházak egy részét és a teljes városi elektromos közlekedést – számolt be a város polgármesterére, Andrij Szadovij.

A városvezető elmondása szerint az intézkedés oka a kormány új szabályozása, amely szerint a kritikus infrastruktúrákat – így például a lélegeztető gépeket, a villamos- és trolibuszjáratokat – az áramszünetek rendjéhez igazítják, ami szerinte „nonszensz”.

Szadovij hangsúlyozta: „Nem értem, ki találta ki, hogy a kórházakat és az elektromos közlekedést a szokásos lekapcsolási csoportokhoz sorolják. A városnak most az új rend szerint kell működnie.”

A reggeli órákban a polgármester tárgyalt a miniszterelnökkel és a Minisztérium vezetőivel, aminek eredményeként az áramszolgáltatást a kritikus infrastruktúrához tartozó objektumoknál helyreállították. Szadovij szerint mind a városi, mind az országos szinten megértették a problémát, és ideiglenesen alternatív megoldásokat is terveznek az elektromos közlekedés támogatására.

Az Ukrajna-szerte érvényes áramszünetekről korábban az Ukrenergo tájékoztatta a lakosságot: január 7-én minden régióban tervezett lekapcsolásokra lehetett számítani, amelyek a lakosság mellett az ipari létesítményekre is vonatkoztak.

Egyes térségekben, például Szlavuticsban a korábban orosz támadások miatt megsérült energiainfrastruktúra helyreállítása folyamatban van, így a háztartások nagy része már részben újra áram alatt van, és ott a tervezett áramszüneteket nem alkalmazzák.

Az Ukrenergo vezetője, Vitalij Zajcsenko figyelmeztetett: a tartós mínuszok, akár -10°C is, fokozhatják az áramszünetek mértékét, mivel a fogyasztás hirtelen növekszik, és a hiányt nehéz pótolni.

