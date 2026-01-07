Áramszünetek várhatók január 8-án Kárpátalján
Január 8-án Ukrajna valamennyi régiójában, így Kárpátalján is, óránkénti áramszüneti ütemterveket vezetnek be – tájékoztattak az illetékes energetikai hatóságok. Emellett a nagyipari fogyasztók esetében teljesítménykorlátozásokat is alkalmaznak.
Az intézkedések oka az ukrán energiarendszert ért orosz rakéta- és dróntámadások következményei, amelyek jelentős károkat okoztak az energetikai infrastruktúrában.
Kárpátalján eltérő hosszúságú áramszünetekre kell számítani
A rendelkezésre álló információk szerint Kárpátalján a kikapcsolások időtartama településenként eltérő lesz:
- egyes helyeken 3,5 órás,
- máshol 6 órás,
- bizonyos térségekben pedig akár 8,5 órás áramszünet is előfordulhat.
A szakemberek hangsúlyozzák: az energiarendszer terhelése és a helyzet alakulása miatt a tervezett ütemezés változhat.
A lakosságot arra kérik, hogy az adott címre vonatkozó pontos áramszüneti időpontokról és időtartamokról a megyei áramszolgáltató hivatalos felületein tájékozódjanak.
Amikor az elektromos energia a menetrend szerint rendelkezésre áll, a hatóságok takarékos áramhasználatra kérik a fogyasztókat az energiarendszer stabilitásának megőrzése érdekében.