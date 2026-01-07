Áramszünetek várhatók január 8-án Kárpátalján

Január 8-án Ukrajna valamennyi régiójában, így Kárpátalján is, óránkénti áramszüneti ütemterveket vezetnek be – tájékoztattak az illetékes energetikai hatóságok. Emellett a nagyipari fogyasztók esetében teljesítménykorlátozásokat is alkalmaznak.

Az intézkedések oka az ukrán energiarendszert ért orosz rakéta- és dróntámadások következményei, amelyek jelentős károkat okoztak az energetikai infrastruktúrában.

Kárpátalján eltérő hosszúságú áramszünetekre kell számítani

A rendelkezésre álló információk szerint Kárpátalján a kikapcsolások időtartama településenként eltérő lesz:

egyes helyeken 3,5 órás,

máshol 6 órás,

bizonyos térségekben pedig akár 8,5 órás áramszünet is előfordulhat.

A szakemberek hangsúlyozzák: az energiarendszer terhelése és a helyzet alakulása miatt a tervezett ütemezés változhat.

A lakosságot arra kérik, hogy az adott címre vonatkozó pontos áramszüneti időpontokról és időtartamokról a megyei áramszolgáltató hivatalos felületein tájékozódjanak.

Amikor az elektromos energia a menetrend szerint rendelkezésre áll, a hatóságok takarékos áramhasználatra kérik a fogyasztókat az energiarendszer stabilitásának megőrzése érdekében.

Kárpátalja.ma