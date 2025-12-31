Áramszünettel indul a 2026-os év Kárpátalján

Nem indul zökkenőmentesen az új esztendő Kárpátalján: áramszünetekkel kezdődik 2026 első napja. A Zakarpattyaoblenerho áramszolgáltató közzétette a január 1-jére vonatkozó tervezett áramszünetek menetrendjét, amely szerint a régió több településén is hosszabb kimaradásokra kell számítani.

A szolgáltató tájékoztatása szerint 8–10 órás áramszünetek várhatók, amelyek elsősorban az energiahálózat túlterheltsége és a háborús körülmények miatt szükségessé vált korlátozások következményei. Az érintett lakosokat arra kérik, hogy előre készüljenek fel: töltsék fel elektronikai eszközeiket, gondoskodjanak világításról és fűtési alternatívákról.

Ukrajnában immár több mint három éve tart a háború, amely nemcsak a frontvonalakon, hanem a mindennapi életben is komoly megpróbáltatások elé állítja az embereket. Az energetikai infrastruktúra ismételt támadások és a folyamatos terhelés miatt sérülékeny, így az áramszünetek sajnos továbbra is a hétköznapok részét képezik.

Bár áramszünettel indul az év, sokan remélik, hogy 2026 mégis kedvezőbb fordulatot hoz: több biztonságot, kiszámíthatóságot és végre békésebb mindennapokat. A kárpátaljai emberek eddig is kitartással és türelemmel viselték a nehézségeket – bíznak benne, hogy az új év már nemcsak kihívásokat, hanem reményt is tartogat számukra.

A részletes áramszüneti menetrend a Zakarpattyaoblenerho hivatalos felületein érhető el.

Kárpátalja.ma