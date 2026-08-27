Áramütés ért egy 13 éves lányt Kárpátalján

Áramütés ért egy 13 éves lányt a técsői járási Dulfalván (Dulovo) egy meghibásodott elektromos relé miatt – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat augusztus 26-án.

A baleset következtében a gyermek elvesztette az eszméletét, és szívritmuszavart állapítottak meg nála.

A helyszínre mentőket riasztottak, akik elsősegélyben részesítették a lányt. Állapotát stabilizálták, majd a Técsői Járási Kórházba szállították.

Az egészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ne használjanak meghibásodott elektromos berendezéseket, és megfelelő szaktudás nélkül senki ne próbálja saját kezűleg megjavítani az elektromos hálózatot vagy berendezéseket. Áramütés esetén azonnal a 103-as segélyhívó számot kell tárcsázni.

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