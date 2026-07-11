Árokba csapódott egy személyautó a Munkácsi járásban
Közlekedési baleset történt július 10-én a munkácsi járási Beregfogaras (Zubivka) településen, ahol egy Audi személygépkocsi lesodródott az útról és az árokba csapódott – tudatta a mukachevo.net internetes hírportál.
A balesetnek egy sérültje volt. A helyszín mellett éppen egy mentőegység haladt el, amely egy korábbi riasztásról tartott vissza, így a mentősök azonnal megálltak, és megkezdték a sérült ellátását.
Az elsősegélynyújtást követően a sérült férfit a munkácsi Szent Márton Kórházba szállították további kivizsgálásra és kezelésre.
A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.
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