Árverésre bocsátottak egy kárpátaljai üdülőkomplexumot

Az ukrán Nemzeti Vagyonkezelő Ügynökség (ARMA) árverésre bocsátotta Kárpátalja egyik legnagyobb téli turisztikai központja, a Pilipec sí- és üdülőkomplexum kulcsfontosságú ingatlanjait. A nagyszabású csomag kezdőára 150,41 millió hrivnya (ÁFA nélkül), a licitálás pedig a Prozorro.Sale elektronikus rendszerben zajlik.

A mostani értékesítés az eddigi legnagyobb próbálkozás arra, hogy új tulajdonost találjanak azon vagyontárgyaknak, amelyeket állami pénzeknek az Olimpiai Remény 2022 projekt keretében történt elsikkasztásával kapcsolatos nyomozás során foglaltak le.

Az árverésre bocsátott tételek a következők:

208 földterület a Huszti és Szolyvai járásban, amelyek a Taurus Land Kft. és a Taurus Property Kft. tulajdonában állnak;

a sífelvonó szerkezete, beleértve az alsó és felső állomást, valamint egy 1650 méter hosszú ülőlift elemeit. Ez a létesítmény biztosítja a hozzáférést a magashegyi lesiklópályákhoz, így a csomag lényegében a síközpont működését biztosító infrastruktúrát tartalmazza.

A Pilipec síközpontról

Fülöpfalva (Pilipec) Kárpátalja egyik legmagasabban fekvő és legismertebb üdülőfaluja, a híres Borzsa-havas sízónájának része. A komplexum a Gimba (1497 m) és a Zsid-Magura hegyek lábánál helyezkedik el, és hosszú pályáiról, festői tájairól, valamint kedvező hóviszonyairól ismert.

A Gimba lejtőin több mint 20 km sípálya húzódik, köztük a térség egyik leghosszabb, hat kilométeres útvonala, amely kifejezetten népszerű a freeride szerelmesei körében. A helyszín nyáron is komoly vonzerőt jelent: innen indulnak a túraútvonalak a Sipot-vízeséshez és a Borzsa gerincének ikonikus kirándulóösvényeihez. Az éves látogatószám a becslések szerint több tízezer fő.

A hatalmas méretű komplexum eladása nagy jelentőséggel bír a Huszti és Szolyvai járások gazdasága számára, mivel új befektetőt vonzhat a térségbe, és irányt szabhat a kárpátaljai téli turizmus hosszú távú fejlődésének. A potenciális új tulajdonos modernizációt és további beruházásokat hozhat a térségbe, amely évek óta Ukrajna egyik legkedveltebb hegyvidéki turisztikai célpontja.

A Novini Zakarpattya nyomán.

Kárpátalja.ma