Árvízhelyzet Kárpátalján: nyugodt a hidrológiai helyzet január 27-én reggel

Kárpátalján nem mutatkoznak veszélyes árvízi folyamatok január 27-én 6.00 órakor. A megye folyóinak vízszintjei emelkedést mutatnak ugyan, de továbbra is a biztonságos tartományon belül maradnak – derül ki a hidrometeorológiai szolgálatok friss jelentéséből.

Hidrológiai helyzetkép: mit mutatnak a mérőállomások?

A megfigyelőállomások adatai szerint a térség vízfolyásain a helyzet stabil és ellenőrzés alatt áll. Kritikus szintet egyik folyón sem mértek.

Borzsa folyó (Alsóremeténél (Nyizsni Remeti)): kb. 170 cm

veszélyes szint: 350 cm-től

rendkívüli, fenyegető szint: 450 cm felett

A reggeli órákban nem adtak ki hidrológiai riasztást a régió területére.

Mi áll a vízszintemelkedés hátterében?

A szakemberek szerint a megfigyelt változások szezonális jellegűek, és a január végére jellemző időjárási tényezőkkel magyarázhatók:

nappali felmelegedés,

a hótakaró részleges olvadása,

helyi, gyenge intenzitású csapadék.

Az előzetes előrejelzések alapján kicsi a belvizes vagy árvízi elöntések valószínűsége Kárpátalja alacsonyabban fekvő területein. A hidrológiai helyzetet a hatóságok éjjel-nappal figyelemmel kísérik.

A katasztrófavédelmi és sürgősségi szolgálatok készenlétben állnak arra az esetre, ha az időjárási körülmények kedvezőtlen irányba változnának.

A szakemberek az alábbi óvintézkedéseket javasolják a lakosoknak:

kövessék a hivatalos tájékoztatásokat,

ne hagyjanak járműveket folyók, patakok közvetlen közelében,

ellenőrizzék a vízelvezető rendszerek állapotát az ingatlanok körül.

