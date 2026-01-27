Árvízhelyzet Kárpátalján: nyugodt a hidrológiai helyzet január 27-én reggel
Kárpátalján nem mutatkoznak veszélyes árvízi folyamatok január 27-én 6.00 órakor. A megye folyóinak vízszintjei emelkedést mutatnak ugyan, de továbbra is a biztonságos tartományon belül maradnak – derül ki a hidrometeorológiai szolgálatok friss jelentéséből.
Hidrológiai helyzetkép: mit mutatnak a mérőállomások?
A megfigyelőállomások adatai szerint a térség vízfolyásain a helyzet stabil és ellenőrzés alatt áll. Kritikus szintet egyik folyón sem mértek.
Borzsa folyó (Alsóremeténél (Nyizsni Remeti)): kb. 170 cm
- veszélyes szint: 350 cm-től
- rendkívüli, fenyegető szint: 450 cm felett
A reggeli órákban nem adtak ki hidrológiai riasztást a régió területére.
Mi áll a vízszintemelkedés hátterében?
A szakemberek szerint a megfigyelt változások szezonális jellegűek, és a január végére jellemző időjárási tényezőkkel magyarázhatók:
- nappali felmelegedés,
- a hótakaró részleges olvadása,
- helyi, gyenge intenzitású csapadék.
Az előzetes előrejelzések alapján kicsi a belvizes vagy árvízi elöntések valószínűsége Kárpátalja alacsonyabban fekvő területein. A hidrológiai helyzetet a hatóságok éjjel-nappal figyelemmel kísérik.
A katasztrófavédelmi és sürgősségi szolgálatok készenlétben állnak arra az esetre, ha az időjárási körülmények kedvezőtlen irányba változnának.
A szakemberek az alábbi óvintézkedéseket javasolják a lakosoknak:
- kövessék a hivatalos tájékoztatásokat,
- ne hagyjanak járműveket folyók, patakok közvetlen közelében,
- ellenőrizzék a vízelvezető rendszerek állapotát az ingatlanok körül.