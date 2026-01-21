Árvízveszély fenyeget a Técsői járásban

A jelentős havazást követő hirtelen felmelegedés miatt árvízre és veszélyes jégzajlásra lehet számítani Técső járásában. A kialakult helyzet miatt rendkívüli tanácskozást tartott a járási közigazgatás, amelynek központi témája a települések védelme volt az esetleges vízszintemelkedéssel szemben.

A szakemberek előrejelzése szerint a vastag hótakaró és a plusz hőmérséklet együttesen gyors hóolvadást és a folyók hirtelen áradását idézheti elő. Szerhij Sztojka, a Técsői Járási Vízgazdálkodási Osztály vezetője elmondta: már azonosították azokat a kritikus szakaszokat, ahol:

jégtorlódások alakulhatnak ki,

illetve azokat a településeket, amelyek árvízvédelmi szempontból jelenleg kevésbé védettek, és elsőként kerülhetnek veszélybe.

A tanácskozás során átvizsgálták a vízügyi létesítmények állapotát, beleértve a gátakat, partvédelmi megerősítéseket és vízelvezető csatornákat. Több problémás szakaszt is feltérképeztek, amelyek sürgős beavatkozást igényelnek.

Sztojka hangsúlyozta, hogy a vízügyi szolgálat felkészült az esetleges rendkívüli helyzetekre:

„Készenléti egységeket hoztunk létre, amelyek folyamatos felkészítés alatt állnak. Célunk, hogy gyors reagálással minimalizáljuk egy esetleges természeti katasztrófa következményeit” – fogalmazott.

A megbeszélésen részt vettek a területi közösségek vezetői, valamint a rendvédelmi és ellenőrző szervek képviselői is. A fő cél a folyamatos kapcsolattartás és a helyzet nyomon követése a járás minden településén.

A hatóságok arra kérik a folyók mentén élő lakosságot, hogy fokozott figyelemmel kövessék a hivatalos tájékoztatásokat, és szükség esetén haladéktalanul reagáljanak a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) figyelmeztetéseire.

A Novini Zakarpattya nyomán.

Kárpátalja.ma