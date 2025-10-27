Átmenetileg gáz nélkül marad egy település az Ungvári járásban

Javítási munkálatokat végeznek a gázelosztó hálózatok szakemberi Palágykomorócon (Palad-Komarovci) október 29-én – figyelmeztet a Gazmerezsi Ukrajinyi KFT kárpátaljai fiókjának sajtószolgálata.

A munkálatok várhatóan október 29-én 9:00 órakor kezdődnek. A gázszolgáltatás helyreállítása október 30-án 10:00 órakor kezdődik, és fokozatosan történik majd.

A lakosokat arra kérik, hogy az említett napon zárják el a fogyasztóberendezések előtti gázcsapokat, a gázszolgáltatás helyreállításának napján pedig engedjék be otthonaikba a szakembereket, hogy elvégezhessék az összes szükséges intézkedést.

Kárpátalja.ma