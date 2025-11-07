Osztrák delegáció Kárpátalján

Kárpátaljára látogatott Vaszil Himinec, Ukrajna ausztriai nagykövete, valamint a Tiroli Szövetségi Tartomány delegációja november 7-én – számolt be Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője.

A két régió között már hosszú ideje sikeres együttműködés zajlik, különösen a humanitárius segítségnyújtás és a juhtenyésztés fejlesztése terén.

A jövőbeni tervek között szerepel:

partnerség kialakítása az Ungvári Nemzeti Egyetem és az Innsbrucki Egyetem között,

a „4.5.0. Recovery Center” rehabilitációs központ projektjének támogatása,

valamint a katonák fizikai és pszichológiai rehabilitációjának fejlesztése.

Bileckij kiemelte, hogy Tirolban Európa legjobb ortopéd szakemberei dolgoznak, akik tudásukkal hozzájárulhatnak az ukrajnai orvosok képzéséhez és a már gyakorló szakemberek továbbképzéséhez is.

Szó esett a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséről is – utak és vasútvonalak korszerűsítéséről –, hiszen Tirol és Kárpátalja hasonló domborzati viszonyokkal rendelkezik, így az azonos terepkihívások tapasztalatcserét tesznek lehetővé.

Egy másik tervezett együttműködési irány a szociális ellátás fejlesztése, különösen az idősek európai szintű gondozási feltételeinek megteremtése.

A kétnapos látogatás során a tiroli küldöttség meglátogat egy gazdaságot is, ahol azokat a juhokat tartják, amelyeket Tirol humanitárius segítségként adományozott Kárpátaljának. A közeljövőben újabb speciális berendezések érkeznek Ausztriából, amelyek a helyi juhtenyésztés hatékonyabb fejlesztését szolgálják.

„Hálás vagyok tiroli partnereinknek az együttműködés kézzelfogható eredményeiért. Meggyőződésem, hogy a mai találkozó új lendületet ad a közös projektek bővítésének, amelyek mindkét régió közösségeinek javát szolgálják”

– hangsúlyozta Miroszlav Bileckij.

