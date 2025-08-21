Autóbaleset Nagyszőlősön

Közlekedési baleset történt augusztus 21-én reggel Nagyszőlősön – adta hírül a zakarpattya24.com hírportál.

A bejegyzés szerint egy Audi Q7 márkájú személyautó sofőrje nem választott biztonságos sebességet, elvesztette uralmát a járműve felett, ami egy épület sarkának csapódott.

A helyiek szerint az Ivan Franko utcának ezen a részén gyakoriak a balesetek. Bár itt 30 km/h a megengedett legmagasabb sebesség, a sofőrök gyakran száguldoznak sokkal nagyobb sebességgel.

Hanna Dan, a kárpátaljai rendőrség szóvivője elmondta, hogy a balesetben személyi sérülés nem történt. A sofőr ellen eljárás indult.

Kárpátalja.ma