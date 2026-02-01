Halálos kimenetelű autóbaleset Ungváron

Közlekedési baleset történt a megyeközpontban február 1-jén, kijevi idő szerint este 6 óra körül. Vitalij Glagola helyi újságíró információi szerint a volánnál ülő férfi rosszul lett, ez vezetett a halálát okozó szerencsétlenséghez.

A balesetező Seat furgon éppen a Domaninszka (Domonyai) utca irányába tartott a Korjatovics tér felől, amikor a sofőr rosszulléte miatt letért az úttestről.

A jármű először egy közlekedési táblát döntött ki, megrongált két parkoló autót, majd egy gyógyszertár falának ütközött a Drugeth utcában.

A helyszínre érkező mentősök már csak a sofőr halálának beálltát tudták megállapítani, amit valószínűleg szívmegállás okozhatott. A helyszínen rendőrök dolgoznak.

