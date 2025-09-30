Autóbalesetben halt meg egy ukrán férfi Szlovákiában

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt szeptember 29-én Szlovákiában, a Nagyszombati járásban – közölte a helyi rendőrség.

A közlemény szerint egy 43 éves ukrán állampolgár Kia Carens márkájú személyautójával megcsúszott, áttért a szembejövő sávba, majd egy mezőre sodródott, ahol többször megpördült.

A sofőr valószínűleg túl gyorsan hajtott, és nem vette figyelembe az útviszonyokat.

A baleset következtében az autó 59 éves, szintén ukrán állampolgárságú utasa kirepült a járműből. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítása után életét vesztette. Az autó sofőrje is megsérült, őt különböző sérülésekkel szállították kórházba.

A rendőrség arra figyelmezteti a sofőröket, hogy sebességüket mindig az útviszonyokhoz és saját vezetési képességeikhez igazítsák, valamint minden esetben használják a biztonsági övet, mert az életet menthet.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: szlovák rendőrség Facebook-oldala