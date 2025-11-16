Autóbalesetben vesztette életét egy 15 éves fiú Királyházán
Tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt november 14-én este a beregszászi járási Királyházán (Korolevo) – adta hírül a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata.
A rendfenntartók tájékoztatása szerint egy 19 éves helyi lakos Volkswagen márkájú személyautójával Tekeháza (Tekove) felé haladt. A sofőr nem választott megfelelő sebességet, elveszítette uralmát a jármű felett, áttért a szembejövő sávba, majd egy fának ütközött.
Az autóban három kiskorú – egy 14 és egy 17 éves helyi lakos, valamint egy 15 éves verécei fiú – utazott. Mindhármukat kórházba szállították, de a 15 éves fiú életét az orvosok már nem tudták megmenteni, belehalt sérüléseibe.
A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben.
Nyitókép forrása: kárpátaljai rendőrség