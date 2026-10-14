Autóbusszal ütközött egy személyautó Ungvár közelében

Közúti baleset történt az Ungvári járásban található Mélyút (Hliboke) közelében, ahol egy Škoda típusú személygépkocsi egy PAZ autóbusszal ütközött – közölte a Kárpátaljai Járőrszolgálat a Facebook-oldalán október 14-én.

A helyszíni vizsgálat során a rendőrök megállapították, hogy a személyautó vezetője nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel haladt, áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött a szemből érkező autóbusszal.

A baleset következtében mindkét jármű jelentősen megrongálódott.

Az intézkedés során a járőrök alkoholfogyasztásra utaló jeleket észleltek a személyautó vezetőjénél, a férfi azonban megtagadta az alkoholszondás vizsgálatot.

A sofőr ellen ittas járművezetés, valamint közlekedési szabályszegéssel okozott baleset miatt közigazgatási eljárást indítottak.

A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.

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