Autótolvajt vettek őrizetbe a Técsői járásban

A hatóság munkatársai letartóztatták azt a férfit, aki ellopott egy Mitsubishi Lancer márkájú gépjárművet november 29-én Técsőn – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség hétfőn.

Az autólopásról szombaton értesítették a rendőrséget. A bejelentő elmondta, hogy egy ismeretlen személy eltulajdonította a személyautóját, amelyet a háza közelében parkolt le.

A helyszínre kiérkező rendfenntartók kihallgatták a sértettet, és elemezték a környék térfigyelő kameráinak felvételeit, ami alapján hamarosan azonosították a tolvajt. Kiderült, hogy az autót egy 42 éves újbárdi (Novobarove) lakos lopta el.

A járművet Kistécsőn (Tjacsivka) találták meg egy erdőszéli tisztáson.

A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben.

