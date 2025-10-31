Autóval menekült át a határon egy kárpátaljai ügyvéd

Áttörte a sorompót és az Európai Unióba menekült egy férfi a Nagypalád–Nagyhódos ellenőrzőponton október 30-án – számolt be róla Vitalij Glagola újságíró a Telegramon pénteken.

A sofőr Toyota Avensis típusú személyautójával tört be a határra, és megállás nélkül száguldott át Magyarországra. Menekülés közben nekiütközött a sorompónak, elhajtott az útlevélellenőrző pont mellett, és eközben elgázolt egy határőrt is.

Az újságíró szerint az autót egy 1987-ben született nagybaktai ügyvéd vezette. A férfit állítólag 2025 júniusában mozgósították, így hivatalosan jelenleg az Ukrán Fegyveres Erők soraiban szolgál.

Kárpátalja.ma