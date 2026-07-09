Autóval ütközött egy 13 éves rolleres Ungváron

Közlekedési baleset történt július 9-én Ungváron, ahol egy elektromos rollerrel közlekedő 13 éves fiú összeütközött egy személygépkocsival – számolt be róla a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

Az előzetes információk szerint a mentők a helyszínen ellátták a sérültet, akinél térdzúzódást és vérömlenyt állapítottak meg.

A fiút ezt követően az Ungvári Központi Városi Klinikai Kórház traumatológiai ügyeletére szállították, ahová édesanyja is megérkezett.

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A mentőszolgálat ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az elektromos rollerek használata fokozott körültekintést igényel. A szakemberek arra kérik a közlekedőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat, forgalmas helyeken csökkentsék a sebességet, és mindig viseljenek védősisakot.

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