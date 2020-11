Avakov teljes zárlat bevezetését sürgeti az országban

Arszen Avakov belügyminiszter egy csütörtöki tévéműsorban sürgette, hogy mielőbb vezessenek be teljes zárlatot három-négy hétre Ukrajnában. Denisz Smihal miniszterelnök a szerdai kormányülésen nem zárta ki, hogy az újévi, ortodox karácsonyi ünnepek idejére, azaz december végén, január elején bevezethetnek a tavaszihoz hasonló szigorú karanténkorlátozásokat az országban.



A koronavírussal megfertőződött Dmitro Razumkov házelnök csütörtökön a Facebookon közölte, hogy a két hét után elvégzett újabb tesztje is még mindig pozitív lett, ezért továbbra is elszigetelve, házi karanténban folytatja munkáját. Hozzátette, hogy egyébként már “sokkal jobban érzi magát”.

Forrás: mti.hu