Az áramkimaradásokról: kérdések és válaszok

Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA) vezetője október 27-i bejegyzése választ ad az áramkimaradásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.

– Miért korlátozzák az áramellátást?

Az Oroszország által végrehajtott rakétacsapások célja Ukrajna egységes energiarendszerének a megsemmisítése. Ennek értelmében a villamosenergia korlátozásainak bevezetésére van szükség. Ez azonban csak akkor lép életbe, ha a szakemberek úgy látják, hogy az aktuális fogyasztás szintjének megfelelő árammennyiség nem szállítható egy adott régióba.

Ennek oka lehet az áramhiány, vagyis a villamosenergia-rendszerek egy adott pillanatban kevesebb áramot termelnek, mint amennyit a lakosság, az ipar és más fogyasztók használnak. Illetve, amikor az elektromos hálózatok nem tudják szinten tartani a megemelkedett terhelést.

Ha ilyenkor nem alkalmazzák a korlátozásokat, az áramellátó rendszer kiegyensúlyozatlanná válhat, és baleset történhet a hálózatban.

Ennek megelőzése érdekében az Ukrenerho irányítóközpontja tájékoztatja az elosztóhálózat-üzemeltetőket (oblenerho), hogy mennyivel kell csökkenteni az áramfogyasztást az adott pillanatban. Az oblenerhónak ezt rövid idő alatt kell teljesítenie.

– Meddig tart az áramszünet?

Nehéz megjósolni. Átlagosan egy leállás 2-4 óráig tart. Ezután, ha a megtakarítás mértéke nem elegendő, a leállások megismételhetők. Minden az elektromos rendszer állapotának elemzésén múlik, amelyet az Ukrenerho szakemberei végeznek.

– Honnan tájékozódhatom a településemre vagy az utcámra vonatkozó leállási tervről?

Szeretnénk pontos tájékoztatást adni, de ez lehetetlen. Az Ukrenerho tájékoztatja az elosztóhálózat-üzemeltetőket (oblenerho) a korlátozások szükséges mennyiségéről. Ugyanakkor az oblenerho határozza meg az ütemezést: melyik településeken kell lekapcsolni az áramot, mikor és milyen sorrendben.

Az oblenerho vállalatok honlapjainak címét itt találják: https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02FYFP1TiLQ9LxfPvDkakNPr5f3cvo6BYtLWtdCytVG8rhmh4jAnagv6c2B8g677Qil?fbclid=IwAR2yWmOljHmfGg-YS9YGf90fNYet8DK1CQRkkdeQvNa16Mtx_Q7ZuR6z4Aw

Az Ukrenerho az elosztórendszerek üzemeltetőivel, a helyi hatóságokkal, az Energiaügyi Minisztériummal és az Elnöki Hivatallal együtt már megkezdte a munkát, hogy a kényszerű fogyasztási korlátozások ütemezését érthetőbbé és kiszámíthatóbbá tegye a fogyasztók számára.

– Mi történik az idő alatt, amíg szünetel az áramszolgáltatás?

Jelenleg a rakétacsapások által megrongált főhálózatok infrastruktúráját javítják. Az is előfordulhat, hogy éppen ebben a pillanatban egyes erőművek károsodása miatt áramhiány van az Ön régiójának hálózatában. Más régiók pedig nem tudják megosztani az áramot, mert az ő hálózataikat is támadás érte. Emiatt átmeneti korlátozásokat vezetnek be a villamosenergia-ellátásban.

Ez egy kényszerű lépés. Meg kell jegyezni, hogy minden nehézség ellenére Ukrajna energiarendszere jelenleg stabilan működik.

Amíg Önnél átmenetileg szünetel az áramszolgáltatás, a szakemberek rendkívül nehéz körülmények között, időjárási viszonyoktól függetlenül javítják a hálózatokat és helyreállítják az alállomásokat.

Mindent megteszünk az ellátás stabilitásának helyreállítása érdekében. Ha nem lennének rakéta- és dróntámadások, az áramszünetek végének idejéről is tudnánk tájékoztatni a lakosokat. Sajnos háború idején csak azt mondhatjuk, hogy mindent megteszünk, ami tőlünk telik.

– Milyen hatása van az energiakorlátozásoknak, amelyet az energetikai szakértők szorgalmaznak?

Az áramfogyasztás megtakarítása segíthet elkerülni a kényszerleállásokat. Minél alacsonyabb a fogyasztás, annál kevésbé lesz szükség leállásra.

A megtakarítások kis százaléka is segíti az energiavállalatokat az energiarendszer fenntartható kiegyensúlyozásában. Tudatos megtakarítások nélkül tovább tart az energiatársaságok elektromos hálózatainak helyreállítása.

A lakosság önkéntes energiamegtakarítása lehetővé teszi, hogy gyorsabban biztosítsák a stabil energiaellátást. Ezért a megtakarítás nemcsak az energetikai dolgozóknak, hanem a fogyasztóknak is támogatást jelent.

Ez közös hozzájárulás Ukrajna egységes energiarendszerének megőrzéséhez.

Kárpátalja.ma