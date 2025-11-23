Az éhínség áldozatairól emlékeztek meg Beregszászban

Ukrajnában minden év novemberének negyedik szombatján emlékeznek meg arról a több millió áldozatról, akik az éhínség következtében vesztették életüket.

November 22-én a Beregszászi kistérségben is lerótták tiszteletüket azok előtt az áldozatok előtt, akik az 1932–1933-as holodomor idején, valamint az 1921–1923-as és az 1946–1947-es években történt mesterséges éhínség során vesztették életüket.

Erről Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere számolt be a Facebook-oldalán szombaton.

A rendezvényen részt vettek a városi tanács képviselői, az egyházi vezetők és a kistérség számos lakója is, hogy tiszteletüket tegyék az ártatlan áldozatok előtt, és együtt idézzék fel a tragikus eseményeket.

Kárpátalja.ma