Az elmúlt 15 év leghidegebb tele volt az idei Kijevben

Az idei tél bizonyult a leghidegebbnek Kijevben az elmúlt másfél évtized során – számolt be róla a

A közlés szerint a téli hónapok – december kivételével – hidegebbek voltak a sokéves átlagnál. A legnagyobb negatív hőmérsékleti eltérést januárban mérték, amikor a havi középhőmérséklet 4,4 Celsius-fokkal maradt el a normáltól.

A tél leghidegebb napja február 10-e volt, amikor a hőmérséklet -20,2 Celsius-fokig süllyedt. A legenyhébb nap december 10-én volt, ekkor +9,3 Celsius-fokot mértek a fővárosban.

Az egyesített kijevi hidrometeorológiai állomás megfigyelései alapján a 2025-ös naptári tél átlaghőmérséklete -4,0 Celsius-fok volt, ami 1,5 fokkal alacsonyabb a klimatológiai átlagnál. Hasonlóan hideg télre legutóbb a 2010–2011-es időszakban volt példa, amikor az évszak középhőmérséklete -4,2 Celsius-fokot tett ki.

Kárpátalja.ma