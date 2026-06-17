Az EU 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten

Az Európai Unió fenntartja Ukrajna támogatását, hitel formájában 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten, valamint újabb szankciós csomag előkészítésével Oroszországgal szemben – közölte Maros Sefcovic kereskedelemért és gazdasági biztonságért, valamint az intézményközi kapcsolatokért felelős biztos Strasbourgban szerdán.

Az Európai Parlament plenáris ülésének a csütörtökön kezdődő kétnapos uniós csúcsértekezleten tárgyalt témákkal foglalkozó vitáján Sefcovic Örményországgal kapcsolatban azt mondta: a tagállami vezetők uniós támogatás lehetőségét járják körbe az Oroszország részéről az országra nehezedő politikai és gazdasági nyomás miatt. A támogatási csomagban mindenekelőtt azonnali finanszírozási lehetőség található 50 millió euró formájában.

Kijelentette: a versenyképesség megerősítése „otthon kezdődik”, különösen az energiaköltségek csökkentésével. Ennek érdekében az uniós bizottság felülvizsgálja a 2005-ben bevezetett, az iparban keletkező üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését és a klímaváltozás megfékezését célzó uniós kibocsátáskereskedelmi rendszert (ETS1) júliusban.

Fontosnak nevezte, hogy Európa a külső kihívásokkal is szembenézzen a versenyképességgel összefüggésben, – mint kiemelte – különösen a globális makrogazdasági egyensúly felbillenése miatt.

Ezzel összefüggésben Kínát illetően Safcovic az európai biztonság átfogó megközelítésére hívta fel a figyelmet hangsúlyozva, hogy Kína továbbra is az EU kulcsfontosságú partnere. A Kínával folytatott tárgyalások céljának az egyensúlyi helyzet ismételt megteremtésének kell lennie – jelentette ki. Az EU és Kína kapcsolatának a kölcsönösségen és azonos feltételeken kell alapulniuk.

Az EU-nak továbbra is azon kell munkálkodnia, hogy kereskedelmi védelmi politikája hatékony legyen a diverzifikáció által, illetve még több szabadkereskedelmi megállapodás megkötésével. Európa csak így tudja gazdasága ellenállóképességét erősíteni és iparának versenyképességét segíteni – tette hozzá beszédében az uniós biztos.

Forrás: MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →