Az EU biztonsági kötelezettségvállalási megállapodást írt alá Ukrajnával

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön biztonsági megállapodást írt alá Charles Michellel, az Európai Tanács és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, ebben uniós részről megerősítik tagállamok azon kötelezettségvállalását, hogy széles körű támogatást nyújtanak Ukrajnának, Kijev pedig vállalja, hogy betartja az uniós alapértékeket.

A megállapodásban az EU ígéretet tesz meglévő kezdeményezéseinek „elmélyítésére”, beleértve az ukrán katonák kiképzését érintőket is, és hosszú távú kötelezettségeket vállal Ukrajna tüzérségi lövedékekkel és légvédelmi rendszerekkel való ellátására.

A dokumentum értelmében az unió ígéretet tesz arra, hogy „kiszámítható, hosszú távú és fenntartható támogatást nyújt Ukrajna biztonsága és védelme érdekében, folytatja az ukrán biztonsági és katonai erők kiképzését, fellendíti az ukrán és az európai védelmi ipar közötti együttműködést, és megerősíti a hibrid és kiberfenyegetések, valamint a külföldi információs manipuláció és beavatkozás elleni együttműködést” – áll a szövegben.

Az EU ugyancsak kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges katonai segítségnyújtást felgyorsítsa és fokozza. Az új segélyekre vonatkozóan az unió nem tett konkrét kötelezettségvállalásokat: a megállapodásban az áll, hogy az EU 2024-re ötmilliárd eurós támogatást folyósít Ukrajnának, és „további hasonló éves emeléseket irányozhat elő 2027-ig az ukrán igények alapján és a Tanács politikai iránymutatásától függően”.

Az EU emellett Ukrajna csatlakozásának és reformfolyamatának támogatását, az újjáépítés és modernizáció kiszámítható pénzügyi támogatását, Ukrajnának az egységes uniós piacba való fokozatos integrációját is tervezi, valamint vállalta, hogy előmozdítja azt a munkát, amely arra irányul, hogy a zárolt orosz vagyonból származó bevételeket Ukrajna támogatására használják fel.

A megállapodás értelmében Ukrajna a maga részéről vállalja, hogy folytatja a reformokat különösen a jogállamiság területén, és hozzájárul az Európai Unió és tagállamainak biztonságához, egyebek között a rendelkezésére álló információk megosztásával.

A dokumentumban az is szerepel , hogy az Európai Unió hosszú távú kötelezettségvállalása Ukrajnával szemben továbbra is azon az alapon fog fennállni, hogy Ukrajna is kötelezettséget vállal az uniós alapértékek, vagyis az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartására, beleértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait is.

Forrás: MTI

Nyitókép: president.gov.ua