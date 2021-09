Az EU meghosszabbította Ukrajna területi integritásával kapcsolatos szankciókat

Az Európai Unió Tanácsa további hat hónapra, jövő év március 15-ig meghosszabbította az Ukrajna területi egységét, önállódását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető cselekményekért felelősekkel szemben bevezetett szankciókat – közölte az uniós tanács pénteken.

Az intézkedések utazási korlátozásokból, vagyoni eszközök befagyasztásából, valamint pénzeszközök vagy más gazdasági erőforrások tilalmáról rendelkeznek a jegyzékbe vett emberek és szervezetek részére. A szankciók továbbra is 177 természetes és 48 jog személyre vonatkoznak.



Az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető cselekmények miatt az Európai Unió először 2014. március 17-én vezetett be korlátozó intézkedéseket. Az unió ezeken túl további intézkedéseket is végrehajtott az ukrán válság nyomán, egyebek között gazdasági szankciókkal sújtotta az orosz gazdaság egyes ágazatait, és korlátozó intézkedéseket rendelt el a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes elcsatolása nyomán, kizárólag e két területre vonatkozóan.



Az előbbi szankciók jelen állás szerint 2022. január 31-ig, az utóbbiak pedig jövő június 23-ig vannak érvényben. A szankciókkal sújtott személyek és szervezetek listáját az Európai Unió Tanácsa rendszeresen felülvizsgálja és megújítja.

Forrás: MTI