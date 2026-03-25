Az Európai Unió támogatásával újulhatnak meg az utak Ukrajnában

Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa ratifikálta azt a pénzügyi megállapodást, amelyet az ország az Európai Beruházási Bankkal kötött az úthálózat helyreállításának támogatására. A program keretében Ukrajna 230 millió euró forráshoz jut.

A hírt Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes, területfejlesztési miniszter közölte Telegramon.

A forrásokat elsősorban a kulcsfontosságú közlekedési útvonalak helyreállítására fordítják. Kiemelt figyelmet kapnak a határátkelőkhöz vezető utak a Lemberg megyében, az Odessza megyei közúti infrastruktúra fejlesztése, valamint az exportot és a stabil logisztikát biztosító projektek.

A finanszírozás első, 134 millió eurós részlete az Európai Unió „Szolidaritási folyosók” kezdeményezésének keretében érkezik.

A program külön hangsúlyt fektet a nemzetközi jelentőségű fő közlekedési utakra, többek között a következő útvonalakra:

Kijev–Csap (M–06)

Kijev–Kovel–Jahodin (M–07)

Lemberg–Sehini (M–11)

Odessza–Reni (M–15)

Ezek az útvonalak kulcsszerepet játszanak az Európai Unió országaival fenntartott kereskedelmi kapcsolatokban és az exportfolyamatok zavartalanságában.

Olekszij Kuleba hangsúlyozta: a megállapodás hozzájárul Ukrajna közlekedési hálózatának az európai TEN-T rendszerhez való kapcsolásához, csökkenti a logisztikai szűk keresztmetszeteket, növeli a közlekedésbiztonságot, valamint gyorsabbá teszi a humanitárius és exportküldemények célba juttatását.

Ukrajnában idén nagyszabású útjavítási munkálatok kezdődnek, mivel a téli időszak jelentős károkat okozott a közlekedési infrastruktúrában. Elsőbbséget élveznek a nemzetközi jelentőségű és a honvédelmi szempontból fontos logisztikai útvonalak, köztük a Kijev–Csap és a Kijev–Odessza autóutak.

A munkálatokban több mint 1100 útkarbantartó szakember vesz részt.

A felújítási munkálatok két szakaszban zajlanak: az első ütem júniusban zárul, míg a második októberig tart.

