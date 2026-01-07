Az időjárás miatt 21 település maradt áram nélkül Kárpátalján

A kedvezőtlen időjárási körülmények következtében Kárpátalján összesen 21 településen szünetel teljesen vagy részlegesen az áramszolgáltatás – számolt be róla a Zakarpattyaoblenerho.

Az áramszünetet az intenzív havazás, valamint a vezetékekre és fákra rakódó tapadó, vizes hó okozta, amely több helyen megrongálta az elektromos hálózatot. Az áramszolgáltató tájékoztatása szerint a helyszíneken már dolgoznak a hibák elhárításán, a brigádok folyamatosan végzik a helyreállítási munkálatokat.

Mindeközben a régióban további nehézséget jelent, hogy a korábbi napokban történt ellenséges támadások miatt ma óránkénti, tervezett áramszünetek is érvényben vannak Kárpátalja-szerte.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy legyenek türelemmel, és lehetőség szerint kövessék az áramszolgáltató hivatalos tájékoztatásait a helyreállítás előrehaladásáról.

Kárpátalja.ma